Семья 19-летнего афроамериканца Лоренцо Андерсона обвинила Сиэтл, штат Вашингтон и городскую полицию в убийстве юноши во время митинга на Капитолийском холме.

По мнению родителей, сотрудники правоохранительных органов не оказали Андерсону должную помощь, из-за чего он скончался. Юноша погиб во время протестной акции 20 июня 2020 года, в него четыре раза выстрелил подросток Марсель Левон Лонг. После этого прохожие начали упрашивать работника социальных служб помочь раненому, этот момент попал на видео.

Однако сотрудник экстренной службы заявил, что не имеет разрешения на эти действия, хотя полиция Сиэтла и пожарная служба знали о произошедшем. Юношу отвез в больницу один из прохожих, но Андерсон скончался.

В местном отделении полиции заявили, что оперативно добраться до раненого им помешала толпа митингующих. Сотрудники пожарной службы сообщили, что они должны были ждать оцепления места происшествия полицией, согласно правилам реагирования на насилие.

В конце апреля семья погибшего подала федеральный иск о неправомерной смерти против департамента полиции и Сиэтла. Убийца был арестован в июле, но не признал себя виновным на суде.

Делом Лоренцо Андерсона занялись правозащитники из созданного при участии бизнесмена Евгения Пригожина российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале организации. Сотрудники ФБР изучили обстоятельства смерти молодого человека и обратились к генеральному прокурору Меррику Гарланду и президенту США Джозефу Байдену за разъяснениями.