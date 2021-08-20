Экономист рассказал о признаках деградации украинской экономики

Вся 30-летняя история украинской независимости является процессом отставания и деградации, и в результате сейчас страна по экономическим показателям находится на самых худших позициях среди других стран.

Об этом, выступая на пресс-конференции по экономическим итогам, рассказал Анатолий Амелин – глава экономических программ Украинского института будущего.

«Если говорить о месте Украины в мировой экономике, мы отстаем от всех. Одним словом, которым можно охарактеризовать 30 лет Украины, — это деградация», — заявил эксперт-экономист.

Например, самой низкой оказалась покупательная способность населения Украины – в этой стране за три десятилетия, прошедшие с 1991 года она выросла всего на 89%, в то время, как в Белоруссии за это же время она увеличилась на 278%, а в Польше – на 480%.

Кроме того, если в 1991 году по ВВП на душу населения Украина занимала в мире 52-е место, то есть ситуация там была немного лучше, чем в странах Центральной Европы, то по итогам 2020 по этому показателю Украина заняла 91-е место в мире.

«Если в 1991 году у нас было 6,9 тысячи долларов ВВП на душу населения, то сейчас 13,1 тысячи. То есть рост 90%. Казалось бы, рост есть — неплохо. Но в этот же период в Польше, Венгрии и Чехии показатель вырос с 4 до 6 раз», — объяснил Амелин.

Prt Scr youtube.com / UKRLIFE.TV

Поэтому, по его словам, когда украинские политики и экономисты говорят о том, что страна развивается, они не врут, но при этом гораздо корректнее и правильнее было бы говорить, что Украина отстает от всех остальных стран в мире.

По уровню ВВП на душу населения, добавил экономист в заключение, Украина уступает даже Белоруссии, которая после распада Советского Союза имела гораздо худшие чем у Украины предпосылки для экономического развития.