Леонков: украинский парад на День независимости – это часть игры

Украина за 30 лет, прошедших с момента обретения ею независимости, так и не обзавелась самодостаточным оборонно-промышленным комплексом. Это стало ясно после первой же репетиции военного парада, которая прошла в Киеве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране на День независимости, 24 августа, будут проведены масштабные мероприятия на воде и на суше при участии представителей более 30 стран. При этом глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщил, что военный парад впервые будет проведен без «советских стандартов», по-новому. По его словам, среди образцов военной техники, представленных на параде, будут реактивные системы залпового огня «Ольха» и танки «Оплот».

Как рассказал в беседе с РИА Новости военный обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, все, что смогла создать Украина за годы своей независимости в области ОПК, является переделками советской техники.

«Все это (репетиция парада в Киеве — прим. ПС) выглядит игрой в "незалежность". Никакого собственного военно-промышленного комплекса Украина построить за годы независимости не смогла», — подчеркнул Леонков.

По его словам, украинские танки «Оплот» являются модернизацией советских танков Т-80, а система залпового огня «Ольха» - это переделка созданной в Советском Союзе РСЗО «Смерч».

Prt Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Украина же, за 30 лет независимости не смогла ни наладить у себя крупносерийное производство этой военной техники, ни заинтересовать данными образцами иностранных покупателей. Та партия танков «Оплот», которую украинцы продали Таиланду, была забракована, напомнил Леонков.