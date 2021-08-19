Политолог Матвейчев указал на осведомленность избирателей "Яблока" об истории с Пивоваровым

Партия "Яблоко" пытается привлечь внимание протестных граждан за счет избирательного бюллетеня НКО-иноагента. Об этом высказался политолог Олег Матвейчев.

Эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил возмущение яблочников насчет "неправильного формата" избирательного бюллетеня Андрея Пивоварова и его НКО "Открытый Петербург" (включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Партия "Яблоко" заинтересована в наличии маркера антисистемности. Политолог объяснил, как относятся к этому избиратели.

"Они прекрасно осведомлены о том, за кого собираются голосовать", — подчеркнул Матвейчев.

По мнению политолога, "Яблоку" не нужна дополнительная реклама. Однако скандал могут использовать так, чтобы дискредитировать действующую власть, допустил он.