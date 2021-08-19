"Успокоить Вовочку": руководитель издания PolitRussia объяснил цель визита Меркель на Украину

Гости передачи "Время покажет" обсудили цель визита канцлера Германии Ангелы Меркель на Украину и в Россию.

Ангела Меркель перед уходом с поста канцлера ФРГ совершит поездку на Украину. Политик посетит Киев и встретится с президентом Владимиром Зеленским 22 августа перед саммитом "Крымской платформы". На самом мероприятии Меркель присутствовать не будет.

Гости передачи "Время покажет" обсудили цели визита немецкого канцлера на Украину. По мнению журналиста Александра Чаленко, Меркель приедет в Киев, чтобы избежать критики в адрес ее партии — Христианско-демократический союз Германии.

"Меркель едет на Украину для того, чтобы не было критики в сторону ее партии", — сказал он.

Политолог Вадим Чанкин предположил, что поездка Меркель связана с миссией поставить украинским властям четкие задачи. В ответ на это руководитель издания PolitRussia и ведущий "Время покажет" Руслан Осташко вспомнил важную деталь. По его мнению, канцлер приедет в столицу Украины в день открытия газопровода "Северный поток — 2", чтобы успокоить Зеленского.

"Меркель приезжает на Украину, чтобы "успокоить Вовочку"", — отметил Осташко.

Ранее стало известно, что Зеленский намерен наградить Меркель орденом Свободы. Также канцлер Германии посетит в Киеве мемориал Вечной Славы для возложения цветов.