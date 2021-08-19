Норкин сравнил свою потребительскую корзину в Москве и Крыму

Телеведущий Андрей Норкин предпочитает покупать в Крыму только продукты местного производства. По его словам, такие товары обходятся заметно дешевле, нежели в столице.

Обычно Норкин берет в магазинах бытовую химию, молочку, сыр, колбасные изделия, масло, курицу, хлеб, сахарный песок. Такая потребительская корзина обходится ведущему в примерно в 4 тыс. рублей максимум, чего никогда не получится в Москве или Подмосковье, передает NEWS.ru.

Для столицы или Московской области чек в 4 тысячи рублей за полную тележку является просто немыслимым, и приходится "вздрагивать" от удивления при виде крымских цен, заключил телеведущий.