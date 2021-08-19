"Имеет серьезный бекграунд": политолог Шаповалов заявил о шансах Шугалея стать депутатом ЗакСа

Политолог, доцент Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил шансы ученого Максима Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга.

Как считает эксперт, шансы социолога высоки, так как Шугалей является ярким человеком, имеющим мужество и достоинство, благодаря чему он вернулся из ливийского плена спустя полтора года.

"Это яркий кандидат. Кандидат, который известен, имеет достаточно серьезный бекграунд. Человек зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в той тяжелой ситуации, в которую он попал, которая была связана с исполнением его профессионального долга", — цитирует Шаповалова iReactor.

Имеющийся у Шугалея политический багаж, а также опыт и знания могут быть полезны в работе в Заксобрании Санкт-Петербурга при законотворческой деятельности. Политолог выразил уверенность, что в качестве депутата Шугалей будет активно работать.