Французский телеканал предупредил, что миру грозит нехватка макарон

Макароны, будучи недорогой и всегда доступной пищей, представляют собой основу питания множества людей. Однако вскоре мир может столкнуться с их подорожанием и дефицитом.

Об этом в эфире французского англоязычного телеканала BFM TV сообщила экономический обозреватель Эммануэль Лешипр, по словам которой, обрушившиеся на Европу нынешним летом проливные дожди и аномальная жара в Канаде могли привести к серьезному неурожаю твердых сортов пшеницы.

В результате, мировые цены на пшеницу твердых сортов – основной ингредиент при производстве макаронных изделий – уже поднялись на 30% и процесс подорожания сырья продолжается.

«Макароны — это основа нашего питания. Они стоят недорого и всегда есть у нас на кухне. Мы и подумать не могли, что однажды рискуем столкнуться с их недостатком. Однако именно это грозит случиться с нами. Причина — грядущий дефицит пшеницы твердых сортов, единственного ингредиента, входящего в состав макарон», — заявила Лешипр.

При этом эксперт напомнила, что Канада является крупнейшим производителем твердых сортов пшеницы в мире, обеспечивая две трети всех продаж этого сырья на планете. Однако, в текущем году, из-за того, что страну накрыл тепловой купол, урожай пшеницы может сократиться на 30% по сравнению с показателями предыдущих лет, а имеющихся запасов пшеницы не хватит, чтобы восполнить недостаток.

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Еще одним крупным производителем твердых сортов пшеницы является Европа, сообщает экономический обозреватель. Ни и там урожай ожидается на 25% меньше необходимого, из-за слишком обильных дождей летом 2021 года.

В результате, за последние несколько недель мировые цены на твердые сорта пшеницы уже выросли на 30%, а после того, как сбор урожая в Европе и Канаде будет окончен, ожидается, что цены поднимутся еще выше.

«Все это заметно отразится на ценниках в магазинах, поскольку три четверти цены за пачку макарон, которые продаются в наших супермаркетах, это стоимость сырья — пшеницы твердых сортов. Таким образом, поставщики будут учитывать эти цены, у них не будет выбора», — объясняет Лешипр.

При этом, по словам эксперты, подорожают не только пшеница твердых сортов и макароны, но и другие продовольственные товары.

За последний год, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за последний год средний прост цен на продукты питания – растительное масло, зерно, сахар – составил 35%. При этом кукуруза подорожала на 90%, то есть почти в два раза за один года, подчеркивает Лешипр.

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«И проблема не только в климате. Наблюдается серьезный рост спроса со стороны Китая, — объясняет экономический обозреватель. — Если раньше китайцы в среднем импортировали 30 миллионов тонн злаков, то сегодня они импортируют 50 миллионов. Это невиданные цифры с 2011 года».

И это вызывает серьезное беспокойство, особенно, если вспомнить, что во многих странах подорожание продовольственного сырья напрямую связано с ростом протестных настроений в обществе, заключила Эммануэль Лешипр.