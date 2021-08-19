РФС рассчитывает, что Путин посетит церемонию закрытия ЧМ по пляжному футболу в Москве

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассчитывает на присутствие президента РФ Владимира Путина на финале ЧМ-2021 по пляжному футболу в Москве.

"Мы бы хотели, чтобы Инфантино (руководитель ФИФА. — Прим. Ред.) и Путин прибыли на финал, это стало бы вишенкой на торте", — сказал Алаев на пресс-конференции перед стартом ЧМ по пляжному футболу.

Генсек ФИФА Фатма Самура уточнила, что Джанни Инфантино точно будет присутствовать на церемонии закрытия турнира.

Первенство мира стартовало в четверг, 19 августа. Сборная России проведет свой первый матч против американцев, старт — в 20:30 по московскому времени. Финал запланирован на 29 августа.

Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступят на турнире под флагом Российского футбольного союза (РФС).