Путин и Макрон подчеркнули необходимость реализации Минских соглашений

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Одной из тем разговора стала ситуация в Донбассе.

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, президенты в ходе диалога подчеркнули необходимость реализации Киевом минского "комплекса мер". Владимир Путин также обратил внимание французского лидера на деструктивные действия со стороны Украины, направленные на обострение ситуации в Донбассе.

Помимо этого Путин и Макрон обсудили обстановку в Афганистане после прихода к власти "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ). В рамках переговоров также была затронута тема иранской ядерной программы и совместная работа Москвы и Парижа по урегулированию карабахского конфликта.