Инструктор Николаенко раскрыл подробности подготовки будущих машинистов в России

Инструктор по обучению локомотивных бригад депо Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский Николай Николаенко раскрыл подробности подготовки будущих машинистов.

Подготовка работников локомотивного депо включает в себя два этапа: теоретический и практический. Теоретические занятия проходят в тематических кабинетах, рассказал машинист.

Так, в классе ПТЭ (правила технической эксплуатации железных дорог), тормозном классе и других имеются наглядные пособия, макеты и схемы. Там работники локомотивных бригад изучают и в последствии сдают экзамены. А вот практические занятия проводятся на тренажерных комплексах и действующих локомотивах.

"Посещая тренажеры, машинист отрабатывает четкость действий, сокращает время реакций на ту или иную нестандартную ситуацию", — объяснил Николаенко в беседе с изданием "Народные новости".

Кроме того, перед постановкой на должность обязательно следует удостовериться в компетентности соискателя. Также нужно посмотреть, как он будет реагировать и действовать при ведении поезда.