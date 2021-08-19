Кандидат в Госдуму Крупко объяснил, в каком случае Шугалей станет депутатом ЗакСа

Глава общественной организации "Совет народных депутатов "Юго-Запад" Сергей Крупко рассказал, в каком случае социолог Максим Шугалей сможет стать депутатом Заксобрания Петербурга.

Президент Фонда защиты национальных ценностей успешно прошел регистрацию в качестве кандидата в депутаты по пятому одномандатному округу от партии "Родина". Кандидат на место в Госдуму Крупко рассказал, что ученый может стать участником ЗакСа лишь в одном случае.

"Если будут честные выборы, то Шугалей 100% пройдет", — отметил депутат МО Ульянка в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.

После успешной регистрации Максим Шугалей планирует лично обойти всех избирателей и построить программу на основе реальных нужд и пожеланий. Крупко уверен, что такое проявление внимания к петербуржцам принесет успех.

"Конечно, его стратегия работы с избирателями, личное общение с гражданами может принести желаемый результат", — заключил собеседник издания.

Максим Шугалей родился и всю жизнь прожил в Петербурге. Много лет он работал социологом и в 2019 году во время рабочей поездки в Ливию был захвачен в плен. Боевики почти два года удерживали его в заключении, подвергая давлению и пыткам. Вернувшись на родину, ученый продолжил свою работу на благо обществу. По мотивам его истории снято несколько фильмов, рассказывающих произошедшие события.