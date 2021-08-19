УЕФА объявил тройку номинантов на звание игрока года в Европе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список претендентов на приз лучшему игроку сезона-2020/21.

В тройку лучших футболистов были включены три хавбека: француз Н'Голо Канте, бельгиец Кевин Де Брейне и итальянец Жоржиньо. Примечательно, что в топ-3 не вошли нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду. Приз вручат 26 августа в Стамбуле в ходе жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

В голосовании участвовали наставники 24 сборных, принимавших участие в прошедшем континентальном первенстве, тренеры 80 клубов, игравших на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21, а также 55 журналистов. Футбольная награда впервые была вручена в 2011 году.