"Правда на нашей стороне": политик Бирюков рассказал, чего ждет от ситуации с "Родиной"

Партия "Родина" ждет справедливости в ситуации с недопуском ее кандидатов на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, заявил директор Института свободы Федор Бирюков.

Избирательная комиссия Петербурга "завернула" большинство кандидатов на выборы в ЗакС из списка, поданного партией "Родина". Такое решение избирком объяснил недостоверностью части проверенных подписей.

"Правда на нашей стороне, подписи реальны. Они принадлежат реальным гражданам, которые иногда в очереди становились, чтобы поддержать наших кандидатов", — объяснил он.

Бирюков в комментарии "ПолитЭксперту" добавил, что "Родина" рассчитывает на справедливость, поскольку все понимают, что эта партия является реальной политической силой, имеющей право участвовать в этих выборах. Это подтверждается и той поддержкой, которую ей оказывают в сложившихся обстоятельствах.

На сторону "Родины" встала в том числе и глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада. Она отметила важность партии, дающей бой американской демагогии, для России.