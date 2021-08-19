Олейник назвал 30-летие независимости Украины «днем рождения покойника»

Украина в преддверии Дня независимости готовится праздновать то, чего нет, так как за последние годы она окончательно утратила и политический, и экономический суверенитет.

Такое мнение в беседе с агентством ТАСС высказал украинский политолог, депутат Верховной рады трех предыдущих созывов Владимир Олейник

«Украина сегодня собирается праздновать то, чего нет. Страна потеряла суверенитет. Как можно говорить о независимости, когда под контроль иностранцев переданы все госмонополии, а правительство руководствуется не парламентскими решениями, а указаниями Международного валютного фонда», — заявил экс-депутат.

Правительство Украины не в состоянии обеспечить финансирование из бюджета, и ему приходится постоянно брать деньги в долг, поэтому оно вынуждено отчитываться перед МВФ, объяснил Олейник. А политическая ситуация на Украине полностью управляется американским посольством.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Еще, когда нынешний президент США Джо Байден занимал должность вице-президента, он публично хвастал тем, что вынудил украинского президента уволить генпрокурора. А недавно временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки на Украине Кристина Квин в разгар пандемии коронавируса в приказном порядке в присутствии украинского министра здравоохранения потребовала, чтобы Киев не использовал для вакцинации населения российский препарат «Спутник V», напомнил Владимир Олейник.

«Может ли такое быть в суверенном государстве? Нет, я не могу представить, чтобы подобное было в Белоруссии, Польше или России», – добавил украинский эксперт.

В завершение беседы народный депутат Украины отметил, что, учитывая нынешнюю ситуацию в стране, отмечать сейчас 30-летний юбилей обретения независимости – это все равно, что праздновать день рождения усопшего.