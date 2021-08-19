Михеев предупредил казахов, что кроме России им никто не поможет

Казахстану следует помнить о ситуации в Афганистане, так как, если ему будет грозить военная опасность, никто, кроме России, не придет к нему на помощь.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» высказал российский политолог, публицист и политик Сергей Михеев.

В частности, гость эфира заявил, что из-за притеснения русскоязычных граждан, которое проявляется в последнее время в том числе и проведением так называемых «языковых патрулей», Казахстан может в конце концов остаться один на один с потенциальной угрозой.

«Казахам кажется, что у них есть нефть, есть деньги, они построили красивую столицу, и серый волк им не страшен. Господа казахи, вы ошибаетесь. Афганистан совсем не за горами. И никаких гарантий отсутствие границы с ним Казахстану не несет», — предупредил Сергей Михеев.

Таким образом, по словам эксперта, казахам следует подумать об одной простой вещи – кто придет им на помощь, в случае опасности? Возможно, это произойдет не в ближайшее время, и прямо сейчас ничего не произойдет, добавил Михеев. Может быть даже никакой опасности для Казахстана не будет еще лет пять или семь.

«Но если талибы утвердятся в Афганистане и почувствуют там серьезную власть, начнется экспансия вовне. Вопрос, когда и в какой форме», — подчеркнул политолог.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Напомним, ранее в четверг, 19 августа в интернете была опубликована видеозапись задержания казахского блогера-националиста, организатора «языковых патрулей» Куата Ахметова, который организовал кампанию преследования русскоязычных жителей республики. Интернет пользователи сразу же обратили внимание, что в тот момент, когда полицейские усаживают Ахметова в служебный автомобиль, блогер, ранее заставлявший сограждан извиняться за русскую речь, сам разговаривал со своей девушкой по-русски.