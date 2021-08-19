Захарова допустила исключение "Талибана" из списка террористов

Исключение "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в РФ) из списка террористов будет зависеть от конкретных действий движения. Об этом заявили в МИД России.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова допустила исключение радикального движения из списка террористов. По ее словам, этот вопрос решается не в теории, а на практике.

"Все будет мериться исходя из реальных действий", — подчеркнула дипломат в эфире радио kp.ru.

Мария Захарова также подтвердила, что российская сторона фиксирует все заявления "Талибана".