Захарова допустила исключение "Талибана" из списка террористов

Исключение "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в РФ) из списка террористов будет зависеть от конкретных действий движения. Об этом заявили в МИД России.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова допустила исключение радикального движения из списка террористов. По ее словам, этот вопрос решается не в теории, а на практике.
"Все будет мериться исходя из реальных действий", — подчеркнула дипломат в эфире радио kp.ru.
Мария Захарова также подтвердила, что российская сторона фиксирует все заявления "Талибана".