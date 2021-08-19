Политолог Соловейчик оценил действия Беглова в борьбе с дефицитом детсадов в Петербурге

Власти Петербурга прикладывают всевозможные усилия для создания комфортных условий жизни в городе, в том числе решая проблему с нехваткой детских садов.

В Северной столице с 1 сентября начнут работать 15 новых детсадов. Всего в 2021 году планируется завершить строительство 26 дошкольных учреждений. Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал развитие данного вида образования одной из приоритетных задач для города.

Политолог Владимир Соловейчик считает, что строительство новых детских садов в значительной степени соответствует нуждам петербуржцев. По словам эксперта, новые микрорайоны появляются быстро, но темпы развития социальной инфраструктуры пока за ними не поспевают.

"Такие проблемы существуют на юго-западе города, Парнасе, в Каменке, поэтому открытия новых садов в этом году Петербург ждал", — заявил политолог в беседе с "Невскими новостями".

Соловейчик отметил, что действия правительства города сейчас направлены на удовлетворение потребностей местных жителей. При этом дополнительное финансирование, привлекаемое с помощью запросов Беглова, позволяет строить детские сады в срок.