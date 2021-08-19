Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО обезопасит страну от "наступления" РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал НАТО снять неопределенность относительно членства страны в военном блоке, потому что оно защитит Киев от "наступления" России.

Слова президента Украины приводит издание The Washington Post. В интервью западным СМИ Зеленский заявил, что Россия оставила возле границы с его страной некоторое оборудование, которое якобы позволит Москве увеличить там присутствие войск "в любой момент".

Украинский лидер отметил, что позиция Альянса в отношении Киева может показать другим странам, что им не рады в НАТО. Он раскритиковал неопределенность военного блока относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Стоит отметить, что в МИД России неоднократно указывали на абсурдность заявлений официального Киева насчет возможных "нападений". В Кремле отмечали, что к дестабилизации обстановки могут привести лишь постоянные военные учения НАТО у российских границ.