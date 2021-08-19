Квартирный вопрос детей-сирот подвел омского министра под статью

Министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов стал фигурантом уголовного дела, чиновника подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Как сообщает издание «Коммерческие вести», расследованием занимается 5-е следственное управление ГСУ СК РФ оп СФО.

Правоохранители выясняют, каким образом дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, остались без квартир. Издание уточняет, что ход следствию дал федеральный центр. В июне этого года представители детей-сирот Омской области пожаловались на бездействие чиновников председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Инициативная группа заявила, что местные власти не исполняют решения судов о предоставлении полагающегося им жилья.

Сам господин Козлов заверил, что его ведомство предоставило следователям всю необходимую информацию о проделанной работе по обеспечению сирот квартирами.

«Специалистами министерства оказано содействие в проведении следственных мероприятий. Уверен, что будет проведено всестороннее расследование, дана объективная оценка всем обстоятельствам», — заявил министр.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что в текущем году администрация должна предоставить 239 квартир детям-сиротам, согласно плану. Он уточнил, что в первом полугодии программа забуксовала из-за подорожания недвижимости.