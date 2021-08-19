Винер-Усманова не удивилась заявлению FIG о непредвзятом судействе на ОИ в Токио

Российская сторона не ожидала другого ответа от Международной федерации гимнастики (FIG) касательно судейства на ОИ в Токио. ВФХГ подаст протест на вердикт технического комитета.

"Другого ответа мы не ожидали. Если бы ожидали другой ответ, мы бы и не делали такой запрос", — заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

Она подчеркнула, что российская сторона готовит материалы и анализирует выставление судьями оценок. Винер-Усманова особо подчеркнула, что ВФХГ уверена в своей правоте.

"У нас есть своя доказательная база по тому, что на соревнованиях на Олимпийских играх были огромные нарушения", — сказала Винер-Усманова в беседе с "Р-Спорт".

В четверг FIG объявила, что технический комитет по художественной гимнастике не обнаружил предвзятости и нарушений в работе судей на токийских Играх. В соревнованиях по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, ее сестра Арина осталась без медали, заняв четвертое место. Золотую награду завоевала израильтянка Линой Ашрам, которая в упражнении с лентой допустила грубую ошибку — уронила предмет.