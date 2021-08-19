"Это огромная победа": политпсихолог Бурикова назвала успешным первый шаг Шугалея на выборах в ЗакС

Политпсихолог Инга Бурикова заявила, что регистрацию социолога Максима Шугалея в качестве кандидата на выборы в ЗакС Петербурга уже можно считать первым шагом к победе.

Стоит отметить, что 11 августа известный социолог и глава ФЗНЦ Максим Шугалей был официально зарегистрирован кандидатом в депутаты городского парламента по пятому одномандатному округу от партии "Родина". В интервью ФАН заведующая Лабораторией политической психологии и прикладных политических исследований ЛГУ им. А. С. Пушкина Инга Бурикова заявила, что прохождение данного предвыборного этапа в современном Петербурге можно считать большим достижением.

"Это традиционно довольно непростое дело, а в Петербурге в особенности, в силу больших элитных противоречий, которые в нашем городе присутствуют", — заявила эксперт.

По ее словам, подготовка к выборам в Северной столице иногда сопровождается скандалами. Так, некоторых кандидатов жестко отстраняют от участия в них без видимых на то причин. В определенных ситуациях невозможно обойтись без вмешательства ЦИК.

"Максим этот этап преодолел, и это, действительно, огромная победа, первый шаг к успеху самой кампании", — говорит Бурикова.

Она подчеркнула, что некоторые политические партии и часть кандидатов все еще пытаются отстаивать свое право участвовать в активной фазе избирательной кампании.