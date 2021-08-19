В Гидрометцентре объяснили грозы и потопы в Сочи географическим положением

Географическое положение Сочи оказывает влияние на частоту гроз и потопов в городе. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

В ночь на 20 августа с сохранением утром 21 августа в Сочи прогнозируется сильный дождь, ливень, гроза, град. Также ожидается усиление порывов ветра до 15-20 метров в секунду. При этом на участке Магри — Веселое высокий риск образования смерчей, предупредила Макарова.

По словам синоптика, такие погодные условия в Сочи связаны с его физико-географическим расположением. Регион относится к разряду опасных, так как расположен на побережье вблизи гор. Таким образом, там формируется зона неблагоприятной погоды, передает телеканал "360".