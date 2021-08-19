Президент США Джо Байден совершил критическую ошибку, когда вывел американские войска из Афганистана. Об этом сообщил британский журналист The Times Роджер Бойес в своей статье, где сравнил будущее Афганистана с Большой игрой — противостоянием могущественных империй XIX века за сферы влияния.

Журналист отметил, что, по его мнению, именно вывод американских войск подлил масло в огонь регионального конфликта и позволил «Талибану»1* (террористическая организация, запрещенная в России) захватить Афганистан. Однако вакуум власти, который образовался в исламской республике из-за действий Байдена, развязал руки главным конкурентам США — России и Китаю, более того, именно РФ сейчас имеет стратегическое преимущество.

Российские военные базы, расположенные в Средней Азии, создают мощный щит, способный остановить наплыв террористов. Вместе с южными соседями Москва предприняла все возможные меры, чтобы радикальные исламисты не проникли на территории союзных государств, — такая политика сформировала очень сильную дипломатическую позицию России в регионе, так как представители стран Средней Азии действительно опасаются активизации радикалов при поддержке «Талибана»*.

ФБА «Экономика сегодня» /

Более того, похоже, что сами талибы заинтересованы в добрососедских отношениях с Россией и Китаем. Новое правительство уже начало налаживать отношения с Москвой и Пекином, как с сильнейшими игроками в регионе. Бойес утверждает, что единственный способ для Афганистана выжить — это пойти на контакт с внешним миром.

Остается открытым вопрос о соперничестве Китая и России в регионе. Пекин заинтересован в создании добрых отношений с талибами — уход американских военных стал знаком, что пора брать ситуацию в свои руки. Однако, подчеркнул журналист, есть одно «но»:

«Но разве Китай не испытывает некоторую нервозность теперь, когда он ведет неустанное наступление на уйгуров-мусульман внутри своих границ в связи с тем, что новый Афганистан — назовем его «Талибанией» — превращается в новый очаг возмущения мусульман? Конечно, испытывает».

Что же до США, то, по мнению Бойеса, они упустили свой шанс взять контроль над ситуацией. Выведя военных из Афганистана, они, по сути, ушли и крепко закрыли за собой дверь. Байден сам уничтожил то влияние, которое создавали его предшественники. США остается лишь наблюдать, как целый регион уходит у них из-под носа.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации