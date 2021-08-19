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В Британии вывод войск США из Афганистана назвали стратегическим просчетом

В Британии вывод войск США из Афганистана назвали стратегическим просчетом

Президент США Джо Байден совершил критическую ошибку, когда вывел американские войска из Афганистана. Об этом сообщил британский журналист The Times Роджер Бойес в своей статье, где сравнил будущее Афганистана с Большой игрой — противостоянием могущественных империй XIX века за сферы влияния.

Журналист отметил, что, по его мнению, именно вывод американских войск подлил масло в огонь регионального конфликта и позволил «Талибану»1* (террористическая организация, запрещенная в России) захватить Афганистан. Однако вакуум власти, который образовался в исламской республике из-за действий Байдена, развязал руки главным конкурентам США — России и Китаю, более того, именно РФ сейчас имеет стратегическое преимущество.

Российские военные базы, расположенные в Средней Азии, создают мощный щит, способный остановить наплыв террористов. Вместе с южными соседями Москва предприняла все возможные меры, чтобы радикальные исламисты не проникли на территории союзных государств, — такая политика сформировала очень сильную дипломатическую позицию России в регионе, так как представители стран Средней Азии действительно опасаются активизации радикалов при поддержке «Талибана»*. 

В Британии вывод войск США из Афганистана назвали стратегическим просчетом
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Более того, похоже, что сами талибы заинтересованы в добрососедских отношениях с Россией и Китаем. Новое правительство уже начало налаживать отношения с Москвой и Пекином, как с сильнейшими игроками в регионе. Бойес утверждает, что единственный способ для Афганистана выжить — это пойти на контакт с внешним миром.

Остается открытым вопрос о соперничестве Китая и России в регионе. Пекин заинтересован в создании добрых отношений с талибами — уход американских военных стал знаком, что пора брать ситуацию в свои руки. Однако, подчеркнул журналист, есть одно «но»:

«Но разве Китай не испытывает некоторую нервозность теперь, когда он ведет неустанное наступление на уйгуров-мусульман внутри своих границ в связи с тем, что новый Афганистан — назовем его «Талибанией» — превращается в новый очаг возмущения мусульман? Конечно, испытывает».

Что же до США, то, по мнению Бойеса, они упустили свой шанс взять контроль над ситуацией. Выведя военных из Афганистана, они, по сути, ушли и крепко закрыли за собой дверь. Байден сам уничтожил то влияние, которое создавали его предшественники. США остается лишь наблюдать, как целый регион уходит у них из-под носа.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации