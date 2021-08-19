«Псячий»: призер Олимпиады-2004 из Львова критично отозвался об украинском языке

Украинский спортсмен, бронзовый призер Олимпиады в Афинах (2004 год) Дмитрий Грачев во время переписки с депутатом Верховной рады Владимиром Вязовским нелестно отозвался о государственном языке.

Депутат опубликовал на своей странице в в Facebook скриншоты переписки с лучником из Львова. По словам Вязовского, Грачев должен ему денег и упорно уклоняется от возврата денежных средств. Когда депутат напомнил ему об этом на украинском языке, спортсмен потребовал, чтобы с ним не разговаривали на «псячьем» языке и предложил встречу на Красной площади в Москве.

«Стоит ли приглашать на торжества по случаю Независимости олимпийцев, которые в частном общении презирают Украину, украинский язык?» — задался вопросом Вяземский после инцидента.

Депутат Рады добавил, что не намерен судиться с лучником из-за долга. Тем не менее Вяземский посчитал, что вправе обнародовать личные контакты Грачева. После этого спортсмен удалил свою страницу в соцсети.