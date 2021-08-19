Новейший российский бронетранспортер К-16 на платформе "Бумеранг" проходит госиспытания

Государственные испытания новейшего российского бронетранспортера (БТР) К-16 на передовой платформе "Бумеранг" уже начались, сообщили в Военно-промышленной комиссии (ВПК) России.

На тестирование поступила также колесная боевая машина пехоты (БМП) К-17 на платформе "Бумеранг", отметил член коллегии ВПК РФ Михаил Осыко в беседе с ТАСС. По его словам, вскоре в российские войска поступит опытно-промышленная партия.

При этом точное число боевых единиц будет определено в новой программе вооружений. Также он добавил, что их базовые шасси можно использовать как платформы для разработки средств связи и разведки. Этого можно достичь благодаря хорошему внутреннему объему, который позволяет разместить внутри необходимые аппараты, уточнил Осыко.