Депутат бундестага рассказал, о чем Меркель будет говорить с Путиным

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт считает, что канцлер Германии Ангела Меркель своим визитом в Москву собирается подвести итог 20-летнего «царствования». Одной из главных тем беседы с президентом России Владимиром Путиным станет трубопровод «Северный поток — 2» («СП-2»), добавил спикер.

«Посещение России уже стало традицией для наших канцлеров перед их уходом, и это радует. Это доказывает значимость России. Госпоже Меркель есть, о чем говорить [с Путиным]. Итог ее правления, с моей точки зрения, плачевный. Надо понимать, куда мы дальше двигаемся. Или в сторону разъединения и усиления санкций, или все-таки мы найдем прагматичный подход. <…> Будут обговорены те политические моменты, которые Запад постоянно хочет связать с российским трубопроводом», — заявил Гердт.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» депутат бундестага допустил, что Германия в данный момент пытается «сохранить хорошую мину при плохой игре». При этом страна выходит из атомной энергетики и закрывает угольные станции, и немецкие власти должны понимать, что «Северный поток — 2» нужен ФРГ.

Встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина пройдет 20 августа в Москве.

Ранее стало известно, что российская компания «Газпром» собирается начать поставки газа через «СП-2» уже в этом году. В августе ожидается окончание строительства второй ветки трубопровода (первую закончили еще в начале июня).