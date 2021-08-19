Американская колония. Экс-депутат Рады Савченко призвала Украину отказаться от помощи США

Украине пора отказаться от помощи США и Евросоюза и начать самостоятельно отстаивать свои интересы. С таким заявлением выступила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

В эфире телеканала «Первый независимый» она назвала Соединенные Штаты «колонизатором», который привык использовать другие страны.

«Они [США — Прим. ред.] не будут вам верным другом, то есть другом, который и в беде, и горе, и в радости, и в богатстве», — сказала Савченко.

Экс-депутат призвала власти Украины понять, что «везде, куда Вашингтон отправляет свою помощь, начинается война». Поэтому Киеву необходимо полностью выйти из-под внешнего управления Запада.

Ранее Савченко допустила, что в скором будущем Украина может просто прекратить свое существование как государство.