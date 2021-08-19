В ДНР высмеяли командование ВСУ, две недели игнорировавшее пропажу солдата

Командование ВСУ хватилось пропавшего военнослужащего, перешедшего на сторону ДНР, только спустя две недели после исчезновения, заявил представитель НМ республики Эдуард Басурин.

В Народной милиции ДНР отметили, что в рядах украинской армии продолжается наплевательское отношение командования к личному составу. Командование ВСУ обнаружило пропажу солдата только 16 августа. Это произошло после того, как представители Донецкой Народной Республики опубликовали часть служебной документации, которую предоставил перебежчик.

"Выяснение обстоятельств отсутствия на службе солдата было поручено сотруднику ВСП лейтенанту Тихомирову, которому удалось установить дату последнего появления на службе пропавшего бойца – 5 августа 2021 года", – рассказал Басурин.

Служебное расследование по факту пропажи военнослужащего назначили только спустя две недели. Неизвестно, сколько бы еще потребовалось времени командованию 53-й бригады ВСУ, чтобы заметить исчезновение солдата или служебных документов, высмеял украинское военное руководство офицер УНМ ДНР.