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Политолог Кошкин высоко оценил предвыборную программу Шугалея

Политолог Кошкин высоко оценил предвыборную программу Шугалея

Предвыборная программа главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея действительно заслуживает внимания, считает доктор политических наук Андрей Кошкин.

Социолог зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Родина". Максим Шугалей планирует сделать в своей предвыборной программе упор на заявления горожан, с которыми он хочет пообщаться лично.

Действительно нужно делать упор на то, что власть должна быть ближе к людям, отметил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин во время беседы с изданием "НьюИнформ".

"Единственное, важно, чтобы слова соответствовали действительности. Мне кажется, что он действительно сможет доказать свой социально-ориентированный подход на реальном примере", — уточнил он.

Политолог высоко оценил намерения Шугалея и добавил, что у социолога обязательно получится воплотить их в жизнь.

Максим Шугалей родился в Ленинграде и приобрел широкую известность после событий в Ливии, где он провел в плену у боевиков полтора года. Знания в социологии и политике предоставляют главе ФЗНЦ ощутимое преимущество перед другими кандидатами.