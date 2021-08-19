Политолог Кошкин высоко оценил предвыборную программу Шугалея

Предвыборная программа главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея действительно заслуживает внимания, считает доктор политических наук Андрей Кошкин.

Социолог зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Родина". Максим Шугалей планирует сделать в своей предвыборной программе упор на заявления горожан, с которыми он хочет пообщаться лично.

Действительно нужно делать упор на то, что власть должна быть ближе к людям, отметил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин во время беседы с изданием "НьюИнформ".

"Единственное, важно, чтобы слова соответствовали действительности. Мне кажется, что он действительно сможет доказать свой социально-ориентированный подход на реальном примере", — уточнил он.

Политолог высоко оценил намерения Шугалея и добавил, что у социолога обязательно получится воплотить их в жизнь.

Максим Шугалей родился в Ленинграде и приобрел широкую известность после событий в Ливии, где он провел в плену у боевиков полтора года. Знания в социологии и политике предоставляют главе ФЗНЦ ощутимое преимущество перед другими кандидатами.