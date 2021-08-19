Экономист Кричевский оценил исследование о "зомби"-предприятиях в России

Результаты исследования экспертов НИУ ВШЭ не показывают объективной картины по числу "зомби"-предприятий в России, заявил экономист Никита Кричевский.

Согласно анализу Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, доля проблемных компаний в России составляет 10-15%. Речь идет о неконкурентоспособных предприятиях, находящихся на грани банкротства.

"Исследование НИУ ВШЭ — это чистой воды хайп, не более того. В России число убыточных предприятий находится на одном уровне с США и Европой. Однако эти цифры абсолютно некритичны для национальной экономики", — подчеркнул экономист в комментарии NEWS.ru.

По его словам, тема убыточных предприятий актуализирует проблему моногородов. Правительство в последнее время сделало заметные шаги по улучшению ситуации, указал эксперт. Так, части моногородов был предоставлен статус территории опережающего экономического развития. При этом, как эта мера будет работать в долгосрочной перспективе, определить очень трудно, добавил Кричевский.