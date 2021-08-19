Паразитолог предупредил о передающейся через собак болезни, которую выявили на Украине

Болезнь, случаи которой выявили на Украине, вызвана червями-гельминтами Dirofilaria и может передаваться через собак.

Заболевание не является чрезвычайно редким, заявил глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. По его словам, в России также фиксировали случаи заражения дирофиляриозом через укусы комаров.

Специалист объяснил, что переносчиками болезни выступают собаки, причем как бродячие, так и домашние. После укуса комара животные могут заразить человека, занеся ему под кожу опасного червя. При этом лечение проводится только хирургическим путем, поскольку гельминт способен перемещаться под кожей по всему телу и даже залезть в глаз, передает телеканал "360".