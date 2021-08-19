Завоевавший олимпийское золото пловец Евгений Рылов раскрыл свои доходы

Заслуженный мастер спорта России по плаванию Евгений Рылов, ставший первым российским пловцом, завоевавшим олимпийское золото за последние 20 лет, раскрыл свои ежемесячные доходы.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов стал гостем популярного YouTube-шоу "Алена, блин!", в ходе которого ответил на ряд вопросов о своей жизни. Один из них затронул тему ежемесячного заработка пловца.

"В среднем от сборной — это 110-120 тысяч рублей в месяц. Ну, естественно, у меня есть дополнительные соревнования, в которых я принимаю участие, например, от Московской области", — рассказал он.

Суммарно ежемесячный доход спортсмена, по его словам, составляет порядка 300 тысяч рублей. При этом, по словам Рылова, деньги играют для него далеко не главную роль — пловец уточнил, что занимается спортом ради идеи и самого себя.