Россия намерена предоставить авиацию для вывоза граждан из Афганистана

Москва выразила готовность вывезти не только российских граждан из Афганистана, но и граждан других государств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Для этих целей РФ может предоставить услуги своей авиации. Помимо этого, российские власти организуют чартерные рейсы из страны для всех россиян, желающих покинуть границы республики.

Положение в Афганистане особенно обострилось в начале текущего месяца, когда "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) активизировал свое наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией в настоящий момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.