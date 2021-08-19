Футболист молодежной сборной Афганистана погиб в отсеке шасси самолета США

Член молодежной команды Афганистана Заки Анвари умер, когда пытался покинуть страну на американском самолете.

Побег из Афганистана не удался у спортсмена Заки Анвари, выступавшего за национальную сборную страны по футболу. Как отмечает журналист Бабак Тагваее в Twitter, футболист был одним из пытавшихся сбежать из государства на самолете США, в котором все места для полета были уже заняты.

Анвари схватился за шасси C-17A. Впоследствии части тела игрока сборной были найдены в отсеке шасси. Помимо Анвари, страну 16 августа пытались покинуть многие другие жители Афганистана, для этого они пытались зафиксироваться на внешней стороне американского самолета.

Отмечается, что многие разбились, пытаясь ухватиться за шасси либо корпус летательного аппарата.