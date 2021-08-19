В ОАЭ назвали имя потенциального кандидата на пост президента Афганистана

Арабские журналисты издания Al-Ain считают, что «Талибан»1* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) объявит новым президентом Афганистана не лидера исламистов Хайбатуллу Ахундзаду, а его политического заместителя и по совместительству зятя погибшего основателя экстремистского движения муллу Абдула Гани Барадара.

С первым главой «Талибана»* Мухаммедом Омаром потенциальный кандидат на пост главы государства, к слову, воевал плечом к плечу против СССР в 80-е годы. Однако после ввода американских войск в Афганистан в начале 2000-ых и последующего разгрома экстремистов Барадар был вынужден бежать из страны. В 2010 году его поймали на территории соседнего Пакистана и заключили в тюрьму на восемь лет.

Последние годы родственник первого лидера талибов стал политическим представителем движения за границами Афганистана. Именно он в 2020 году провел переговоры с 45-ым президентом США Дональдом Трампом в результате которых было подписано соглашение о постепенном выводе американских войск из Кабула.

Global Look Press / Str

В статье арабские журналисты особенно отметили дипломатические навыки Барадара, назвав его «наиболее гибким» лидером исламистов.

«Барадар всегда отличался от остальных лидеров талибов. Например, он единственный полагается на поддержку населения. В 2009 году он написал "Кодекс поведения" и распространял его среди боевиков, рассказывая, как можно завоевать сердца и умы жителей деревни», – напомнили в Al-Ain.

В издании отмечают, что Барадар стал первым «видным» лидером талибов, вернувшимся в Афганистан после захвата Кабула. Его самолет приземлился в Кандагаре (родном городе исламиста) спустя всего два дня после официального объявления радикалов об окончании войны. К слову, правая рука Ахундзады уже сделал свое первое обращение к народу, заявив о том, что «Талибан»* будет «защищать жителей» и постарается обеспечить им «достойное будущее».

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации