В России разрабатывают арктический миномет на базе гусеничного транспортера

Российские конструкторы разрабатывают миномет калибра 120 мм на гусеничном ходу, заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Осыко.

Вооружение будет предназначено для использования в Арктике. В качестве базы для миномета может быть использован двухзвенный гусеничный транспортер, транспортер ДТ-БТР или ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-ГД, сообщил Осыко в комментарии ТАСС.

Он также отметил, что инженеры работают над перспективной системой связи в арктическом исполнении. При этом работы по созданию семейства арктических технических служб тыла уже завершены.

По словам Осыко, перевооружать арктические подразделения ВС РФ не требуется. Тем не менее необходимо дополнять штат дислоцированных в регионе сил спецтехникой.