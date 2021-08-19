Инфраструктурный кредит поспособствует развитию важных для Петербурга проектов

Правительство Санкт-Петербурга может получить инфраструктурный кредит. Его сумма составляет 25 миллиардов рублей. Федеральные средства помогут в развитии города.

Получение Санкт-Петербургом инфраструктурного кредита в размере 25 миллиардов рублей поспособствует реализации важных для города проектов. Об этом в беседе с ФБА "Экономика сегодня" рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

"Поскольку требуется быстрое и масштабное развитие, опираться только на собственные средства и региональный бюджет невозможно", — подчеркнул он.

Экономист объяснил, что под инфраструктурой подразумеваются дорожные объекты, дамбы и прочие проекты, позволяющие заложить основу для дальнейшего развития Северной столицы, в том числе для развития предпринимательства.

По словам главы города Александра Беглова, Петербург готов выполнить требование по софинансированию приоритетных проектов. К ним, в частности, относится строительство Шкиперской развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД), обновление вагонного состава петербургского метрополитена, а также расширение аэропорта Пулково за счет нового терминала.