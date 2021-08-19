Китай увидел в расширении ВМФ России «решительный сигнал» Западу

Запад должен понимать, что развитие российского военно-морского флота является «решительным сигналом» всему миру. Об этом пишут аналитики китайского издания «Синьхуа».

Авторы статьи отметили, что российский флот одновременно наращивает мощь сразу в нескольких направлениях. Основным из них является кораблестроение, а именно — прогрессивные разработки в сфере создания подлодок. В частности, речь идет об атомных субмаринах «Белгород» и «Князь Олег».

Кроме того, в недалеком будущем у России могут появиться десантный корабль, фрегат-«невидимка» и несколько подводных лодок проекта «Борей-А». При этом те судна, которые в настоящее время уже находятся на вооружении РФ, ждет модернизация.

wikipedia.org / Министерство обороны Российской Федерации / Ильдус Гилязутдинов

Нельзя забывать, что Россия активно проводит морские учения, в том числе и за пределами своих территориальных вод. Например, ВМФ РФ регулярно моделирует боевые действия в Тихом океане и Средиземном море.

«Можно сказать, что с начала этого года российский военно-морской флот продолжает наращивать свою мощь, не только давая отпор Западу, но и демонстрируя твердую решимость возродиться», — рассуждают аналитики.

В статье также отмечается, что развитием и усовершенствованием ВМФ России приходится заниматься не в лучших обстоятельствах: на фоне ухудшения отношений с США и постоянной необходимостью обеспечивать безопасность водных маршрутов. Впрочем, даже вопреки сложившимся условиям, у России есть «серьезная перспектива получить статус великой морской державы», подытожили авторы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский флот оснащен всеми необходимыми средствами, чтобы гарантировать государству полную безопасность. Благодаря современным технологиям ВМФ в силах обнаружить любую вражескую цель и ликвидировать ее, считает президент.