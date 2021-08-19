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Фестиваль «Купальская ночь» обернулся для алтайских чиновников штрафом

Фестиваль «Купальская ночь» обернулся для алтайских чиновников штрафом

Турочакский районный суд Республики Алтай обязал местную администрацию выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей из-за проведения фестиваля «Купальская ночь» в период пандемии. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Районная администрация в мае приняла решение провести праздник, несмотря на запрет массовых мероприятий и отказ Роспотребнадзора. Отметим, что мероприятие проходило с восьми утра до полуночи в разгар пандемии.

На «Купальскую ночь» собралось несколько тысяч человек. Участники фестиваля не соблюдали правила защиты от COVID-19, а 18 человек, побывавших на нем, позднее заболели COVID-19.

Отметим, что «Купальская ночь в Турочаке» им. В. Вялкова — это ежегодный фестиваль русского фольклорного искусства, который проводился в этом году в конце июня. Анонс праздника был заранее опубликован на нескольких информационных ресурсах, однако впоследствии сообщения были удалены.