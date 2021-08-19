Политтехнолог Смолкин назвал Шугалея подходящим кандидатом на пост депутата ЗакСа

Социолог Максим Шугалей был зарегистрирован кандидатом на выборы в ЗакС Петербурга. Он имеет шансы на то, чтобы стать прекрасным депутатом, считает политтехнолог Олег Смолкин.

Российский ученый-социолог Максим Шугалей может стать прекрасным депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, если он будет работать на благо горожан на ежедневной основе. Такое мнение в беседе с изданием «ПолитРоссия» выразил политтехнолог Олег Смолкин.

«Если у человека такие намерение и способности есть, то почему нет. Конечно, он подойдет. Известно много подобных примеров», — подчеркнул он.

Кандидат от партии «Родина» Максим Шугалей был зарегистрирован территориальной избирательной комиссией Выборгского района Петербурга 11 августа. Он намерен лично общаться с горожанами и оказывать точечную помощь тем, кто в этом нуждается.