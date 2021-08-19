Российское посольство в Кабуле призвало сограждан сообщить о желании вернуться на родину

Посольство РФ в Афганистане призвало российских граждан сообщить о планах покинуть страну.

Российское посольство попросило подать соответствующую заявку до 22 августа.

"В связи с планируемым вывозом граждан России из Афганистана просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своем желании", — говорится в заявлении дипломатического представительства.

Стоит отметить, что обстановка в Афганистане обострилась после захвата Кабула радикальным движением "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России). Боевики взяли столицу под свой контроль после вывода из страны американских войск.