"Многое сможет дать своему городу": политолог Хмелева поддержала Шугалея на выборах в ЗакС

Богатый жизненный опыт Максима Шугалея может быть полезен жителям Санкт-Петербурга, заявила гендиректор Фонда политической культуры, политолог Анна Хмелева.

В комментарии для издания "Слово и Дело" она отметила, что известный ученый и национальный герой имеет очень высокие шансы на выборах в городской парламент. При этом его победа действительно будет полезна жителям Северной столицы, уверяет эксперт. В этой связи она обратила внимание на прошлую деятельность Шугалея в политике и социологии.

"Это уже состоявшийся человек, который, безусловно, многое сможет дать своему городу в том случае, если за него проголосуют избиратели", — сказала Хмелева.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей ранее был зарегистрирован кандидатом в депутаты на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу.