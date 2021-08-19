Арестованного за взятки начальника тюменского ГИБДД уволили по выслуге лет

Экс-глава тюменской Госавтоинспекции, полковник Александр Селюнин обвиняется за получение взяток. Начальник ГИБДД брал деньги и засчитывал сдачу экзамена без его проведения. Так он выдавал права с августа по октябрь 2020 года. Деньги Селюнин получал через посредника, после чего отдавал соответствующие распоряжения подчиненным.

Сегодня телеграмм-канал «Тюменская Умоора» опубликовал приказ об увольнении, согласно которому Селюнин был уволен 16 августа. При этом за ним сохранилось право на сохранение пенсии.

«В соответствии с федеральным законом №342-ФЗ расторгнуть контракт и уволить со службы в органах внутренних дел полковника полиции Селюнина Александра Георгиевича, начальника управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области по пункту 4 части 2 статьи 82 (по выслуге лет, дающей право на получение пенсии)», — сообщается в документе.

Напомним, что Александр Селюнин был задержан 15 апреля у себя дома по подозрению в получении взятки за выдачу водительских прав без проведения экзамена. 25 июня суд продлил ему срок содержания под стражей, из-за чего полковник пробудет в СИЗО до 25 августа. Увольнение Селюнина из органов по выслуге лет означает, что он будет получать 50% надбавку к пенсии за 20-летний стаж работы в органах.