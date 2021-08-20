Кому икра, а кому сыра земля. Зачем олигарху-могильщику Шелягову понадобилась Партия пенсионеров

В начале августа российские СМИ не без иронии приметили, что накануне выборов федеральный список «Партии пенсионеров за социальную справедливость» возглавил владелец процветающей компании похоронных услуг «Ритуал.ру» Олег Шелягов. В заголовках его называли «гробовщиком» и гадали, зачем и без того состоятельному бизнесмену стремиться в Госдуму.

Если познакомиться с деятельностью Шелягова поближе, то кажется, что к социальной справедливости для пенсионеров и потенциальному депутатству он подходит не менее прагматично, чем к похоронным услугам — весьма чувствительной и тонкой сфере предпринимательства, в которой публично гордиться успешной «бизнес-моделью» как минимум странно.

«Внедрив современные технологии и клиентоориентированный подход, он за несколько лет сделал компанию эталоном качества в сфере ритуальных услуг России. Под его стратегическим руководством новая бизнес-модель была успешно реализована в Москве, а впоследствии и в других регионах страны», — нескромно сказано на официальном сайте компании Шелягова.

Но скромность — это не про чету Шеляговых. Олег Валерьевич представляет партию с предвыборным лозунгом «Им икра, а нам звезда» и одновременно ест эту самую икру в лучших ресторанах России и мира.

Труд светской львицы

Политтехнологи хорошо поработали — билборд «Партии пенсионеров…» эффектно демонстрирует знаменитый кадр с постаревшим героем Леонардо Ди Каприо из фильма «Волк с Уолл-Стрит» и надпись «Хотим жить, а не выживать». Действительно, выживанием жизнь Виктории и Олега Шеляговых не назовешь. Они — герои светской Москвы, тратящие на шикарный образ жизни колоссальные средства.

«Все, что на мне, – Louis Vuitton», — гордо заявляет Виктория и демонстрирует очередной наряд на страницах светского издания Tatler, где пишут отнюдь не о «простых смертных». Ведь их удел — не праздничный завтрак на водопаде Виктория и даже не годовщина брака в арендованном Владимирском дворце в Петербурге, а похороны за 50–60 тысяч рублей, на которые зачастую приходиться «наскребать» всей семье усопшего. Примерно в такую немаленькую сумму обойдутся самые скромные проводы умершего в агентстве Шелягова — мы посчитали, воспользовавшись калькулятором прямо на сайте.

Федеральное агентство новостей /

А эффектная супруга Шелягова будто застыла во времени: к концу пятого десятка лет она выглядит на все 30. Ее голову украшает платок Hermes — средняя цена такого около 600 евро, или 52 тысячи рублей. И это еще «копейки»: дубленка от бренда Louis Vuitton за 600 тысяч рублей, «скромная» сумка стоимостью около 8-9 тысяч евро, другая, с росписью — приблизительно 15 тысяч евро. Такие делают эксклюзивно только очень богатым клиентам и за очень большие деньги. А вот и крокодиловая сумка Hermes — в бутике такая стоит «плюс-минус» 30 тысяч евро. Наряды от Dolce & Gabbana, Dior и индивидуальный пошив от лучших портних.

«Что-то в Dior подкупила из африканской коллекции, комбинезон нашла в Louis Vuitton. Но большую часть мне сшила Наташа Дзюбенко, костюмер Большого театра и фильмов Лунгина. Точнее, она придумала, а сшила моя великая Надежда Генриховна, портниха Гурченко», — хвастается «луком» супруга кандидата.

Считать шубы Шеляговой очень долго, на седьмой начинает надоедать. Последним гвоздем в «крышку гроба» социальной справедливости можно назвать видео, на котором довольная Виктория в шикарном манто заходит в магазин ювелирного дома Cartier: достаточно лишь сказать, что часы или серьги там стоят от 2 миллионов рублей.

Свой светский образ жизни Шелягова все-таки считает трудом, подшучивая — мол, «работаю в российском ЗАО "Светское общество"». Потенциальные избиратели «Партии пенсионеров…», среди которых немало ветеранов труда, могут усомниться в полезности такой работы. Но у Виктории есть что возразить.

«Что это такое, что оно [светское общество, — прим.ред.] производит? Воздух. Но это не проблема – большинство компаний сейчас производят воздух и прекрасно себя чувствуют. … А наша светская атмосфера полезна. Оказалось, она продлевает жизнь и красоту», — уверена Шелягова.

Шоппинг на миллионы, шикарный отдых в отеле Four Seasons, путешествия по самым экзотическим местам (в Танзанию чета Шеляговых символично поехала в знаменитых пробковых шлемах колонизаторов). А билборды «Партии пенсионеров…» демонстрируют не менее символичный пустой кошелек в огрубевших от многолетнего труда старческих руках. Впрочем электорат, на который эта партия рассчитывает, едва ли может посмотреть Instagram-аккаунт госпожи Шеляговой. Как и весьма странные сведения о доходах ее мужа.

Земля на Сейшелах, ни одной квартиры и старый «мерс»

По итогам 12 месяцев 2020 года смертность в России выросла на 17,9%, сообщала в феврале вице-премьер Татьяна Голикова. Убыль населения рекордная: казалось бы, ритуальные услуги должны быть куда более востребованы, чем в «доковидное» время.

А Олег Шелягов, глава крупнейшего (если верить расследованию Ивана Голунова, незадолго до публикации которого полицейские подкинули ему наркотики) ритуального агентства в Москве, заработал совсем немного — 3,7 миллиона рублей. За 2017 год в декларации Шелягова, как нижегородского депутата, была указана куда более внушительная сумма — 9,2 миллиона рублей, отмечал Голунов. Но и в это верится с трудом, учитывая едва ли демократичные цены на похоронные услуги.

Перед будущими выборами из декларации Шелягова исчезли две квартиры в Москве, но появился кондоминиум (совместное владение) на Сейшельских островах стоимостью в 18 миллионов рублей. Впервые этот объект «засветился» не в декларации, а в одном из интервью Виктории Шеляговой журналу Tatler — та говорила, что семья владеет «кусочком земли на Сейшелах», где светская дама в глубокой старости планирует выращивать «зелень и помидоры». После того, как Голунов обратил внимание и опубликовал эту деталь, «кусочек земли» в декларацию все-таки пришлось внести. В «нижегородской» декларации его не значилось.

Более того, кроме земли на Сейшелах у Шеляговых вообще нет недвижимости. Никакой. Их единственный автомобиль, согласно декларации — мерседес 1997 года выпуска. Такая скромность соответствует новой политической роли, но не здравому смыслу.

«Помогать товарищам»

18 августа Шелягов опубликовал новость Российского совета ветеранов ОВД о собственном выдвижении — кстати, в совете он председательствует. Бизнесмен утверждает, что его долг — «социальная защита тех людей, которые отслужили Родине, семей тех, кто погиб на службе».

«Еще одна причина, чтобы стать депутатом – в этом статусе помогать моим товарищам, уверен, будет немного полегче», — откровенничает Шелягов в Telegram-канале.

Тем интереснее выглядит в декларации АО «Военно-мемориальная компания» (ВМК), которой фактически полностью владеет Шелягов. Кстати, в отличие от «Ритуал.ру» связь с этим своим бизнесом Олег Валерьевич старается не демонстрировать — ВМК отвечает за похороны военнослужащих и ветеранов.

О том, чего на самом деле желает добиться «главный похоронник страны» своим выдвижением, можно прочитать между строк.

«…Выборы, кроме очевидной своей части – электоральной процедуры, — имеют множество скрытых механизмов. Там, в подводной части политического айсберга, сталкивается множество интересов – политики, бизнеса, денег, власти. И не все, что видит избиратель, является тем, чем кажется. Поэтому надо смотреть не на лозунги и обещания, а на то, чьи интересы представляет партия и ее кандидаты», — написал Шелягов 16 августа.

Имелись в виду конечно же пенсионеры и их интерес в достижении социальной справедливости. Правда?

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Кроме того, в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.