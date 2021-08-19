МИД России возмутило заявление ЕС о влиянии на ситуацию в Афганистане

Замглавы МИД России Александр Грушко выразил удивление после слов главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о недопустимости влияния Москвы на Афганистан.

Внешнеполитическое ведомство возмутило заявление евродипломата. Грушко дал комментарий "Интерфаксу". Он иронично назвал речь Борреля демонстрацией "реализма" в анализе событий.

По словам замглавы МИД, наибольшую реакцию вызвало стремление Запада видеть в соседних странах объекты собственной политики, несмотря на вывод войск США из Афганистана. Вероятно, ЕС рассчитывает на беспрекословное подчинение "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в России) после бегства контингента иностранных государств, добавил Грушко.