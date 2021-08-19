В Казани откроется выставка работ главы Минобороны РФ Сергея Шойгу

Жителей Казани пригласили посетить выставку художественных работ Сергея Шойгу. Экспозиция "Творчество ради жизни" будет работать с 21 августа по 12 сентября в Казанском Кремле.

Посетители смогут увидеть 83 картины и 17 декоративных изделий, часть экспонатов продадут в следующем году на аукционе. Вырученные средства пойдут на благотворительность, их направят на помощь тяжелобольным детям.

На открытии выставки будет присутствовать глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и первый вице-президент Русского геогранического общества (РГО) Николай Касимов. Ожидается выступление известных актеров театра и кино, которые прочтут рассказы Шойгу.

Большинство работ министра посвящены природе Сибири. Картины были написаны в различных техниках в редкие часы отдыха Шойгу. Особое место на выставке занимают резные шкатулки и скульптуры, украшенные металлическими вставками, пишет ТАСС.