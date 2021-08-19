Власти ЕС готовы признавать выданные в Турции и на Украине COVID-сертификаты

Выданные в Турции и на Украине COVID-сертификаты с 20 августа будут признавать в Евросоюзе, об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Аналогичное решение по прививочным сертификатам принято в отношении Северной Македонии.

"Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС, и COVID-сертификаты будут приниматься с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые документы Евросоюза", — сообщили в ЕК.

Как подчеркнул комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, он рад видеть пополнение списка стран, которые внедряют систему, основанную на цифровом сертификате Евросоюза. Подобные стандарты на международном уровне позволят облегчить безопасные путешествия, заключил он.