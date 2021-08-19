"Умер замечательный художник": Союз кинематографистов РФ о кончине Михельсона

Стало известно о смерти художника-мультипликатора и режиссера анимационных фильмов Евгения Михельсона.
Он скончался после продолжительной болезни. Мультипликатору был 81 год. О смерти художника рассказали в пресс-службе Союза кинематографистов России.
"Умер Евгений Иванович Михельсон, замечательный художник, талантливый режиссер анимационных фильмов, светлый человек", — гласит сообщение.
В союзе передали слова соболезнования родным и близким мультипликатора. Память о Михельсоне сохранится в его фильмах и картинах, добавили в пресс-службе организации.