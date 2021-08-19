«Люди третьего сорта». Почему США бросили украинцев в Афганистане

Уже несколько дней Киев не может эвакуировать 12 украинских военнослужащих с военной базы в Кабуле. Информация о них появилась только после того, как талибы (члены запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1*) взяли под контроль Афганистан, где до этого балом правили Соединенные Штаты.

Граждане Украины являются наемниками, работающими на частную военную компанию, сообщает интернет-издание «Страна.ua». Информацию о том, что дюжина украинцев действительно находится в Кабуле, подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. На своей странице в Facebook он рассказал о «приветливом» разговоре с одним из бойцов неназванной ЧВК.

«У нас был приветливый и предметный разговор о положении дел и том, как вернуть наших домой. Имя парня из соображений безопасности договорились не называть. "Я горжусь своей страной", — сказал он мне. Мы договорились полностью координировать наши совместные действия. Сложнейшая ситуация в Афганистане требует именно этого — спокойствия и координации. <...> Всех поклонников истории о том, что Украина бросила своих, просьба не беспокоить. Своих не бросаем», — заверил Кулеба.

Global Look Press / Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

В своем посте министр развеял сразу четыре «лжи», на которые, к его сожалению, «повелось много людей». Кулеба сообщил, что с украинцами с самого начала поддерживается связь через посольство в Таджикистане, никто и ничто в Кабуле им не угрожает. Солдаты являются «бывшими военнослужащими» и не представляют интересы Украины в Афганистане.

«На базе находятся сотни людей с гражданством многих государств. Украинцы — молодцы. Проявляют себя организованно, дисциплинированно и как лидеры. Просто так взять и выйти с базы невозможно», — добавил глава украинского МИД.

Дмитрий Кулеба пообещал, что украинских «молодцов» непременно вывезут с военной базы в ближайшее время. При этом источники издания «Страна.ua» дают военнослужащим иную характеристику:

«Для американцев и иностранных ЧВК наши [украинские] военные спецы даже не второй сорт, а третий. Работаем там, где не работают даже латиноамериканцы. На самых опасных заданиях, там, куда западных красавцев – "диких гусей" – палкой не загнать. Как правило, это разминирование, диверсионные рейды, арьергардное прикрытие отхода американских коммандос, сопровождение транспортов с гуманитаркой и топливом».

defense.gov /

Полковника в отставке и военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина не удивила ситуация, в которой оказались украинцы. Своих потенциальных союзников Соединенные Штаты бросили еще быстрее, чем граждан Афганистана, заявил эксперт, и вряд ли они помогут Киеву эвакуировать дюжину наемников из Кабула.

«Не только украинские военные, но и политики всегда были для США людьми второго и третьего сортов. Они не заботятся об их жизнях. Раз приехали за длинным рублем, как у нас говорят, заработали его, вот пусть и тратят на свое собственное спасение. Соединенные Штаты сейчас пытаются спасти своих, плюс тех, перед кем у них есть определенные обязательства», — объяснил Литовкин.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов уже рассказал о рейсе, который Киев организует для эвакуации сограждан. Ситуацию контролирует лично президент Владимир Зеленский.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации